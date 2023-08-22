КВПВ вдосконалює методи боротьби з підприємцями-порушниками у Харкові
У зв’язку з цим комунальники разом з поліцією та активістами посилили боротьбу з такими підприємцями. Як зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко, відтепер вони не зможуть уникнути відповідальності.
«Ми вдосконалили метод виявлення порушників. Достатньо фото чи відео незаконного викидання відходів, щоб співробітники поліції встановили за номером автомобіля особу порушника. Матеріали передаються до адміністративної комісії міста, яка ухвалює рішення про накладення штрафу. У випадку несплати для його примусового стягнення матеріали справи надсилаються до виконавчої служби, яка блокує банківський рахунок порушника», – повідомив Олексій Артикуленко.
Нагадаємо, що викидання побутових відходів у не призначених для цього місцях карається штрафом у розмірі від 340 до 1700 грн.
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Ви читали новину: «КВПВ вдосконалює методи боротьби з підприємцями-порушниками у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 16:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вдосконалює методи боротьби з приватними підприємцями, які порушують правила благоустрою та викидають відходи у не призначених для цього місцях.".