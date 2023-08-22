КВПВ вдосконалює методи боротьби з підприємцями-порушниками у Харкові

На підприємстві повідомили, що за літні місяці у Харкові збільшилася кількість випадків несанкціонованого викидання виробничих відходів. Недобросовісні підприємці замість того, щоб укласти з КП договір про надання відповідних послуг, викидають виробничі відходи в не призначених для цього місцях, утворюючи стихійні звалища, або в контейнери для збирання побутових відходів та контейнери-бункери для великогабаритних відходів загального користування, за обслуговування яких платять харків’яни.

У зв’язку з цим комунальники разом з поліцією та активістами посилили боротьбу з такими підприємцями. Як зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко, відтепер вони не зможуть уникнути відповідальності.

«Ми вдосконалили метод виявлення порушників. Достатньо фото чи відео незаконного викидання відходів, щоб співробітники поліції встановили за номером автомобіля особу порушника. Матеріали передаються до адміністративної комісії міста, яка ухвалює рішення про накладення штрафу. У випадку несплати для його примусового стягнення матеріали справи надсилаються до виконавчої служби, яка блокує банківський рахунок порушника», – повідомив Олексій Артикуленко.

Нагадаємо, що викидання побутових відходів у не призначених для цього місцях карається штрафом у розмірі від 340 до 1700 грн.