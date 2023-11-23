За тиждень бригади КВПВ Харкова вивезли понад 47 тисяч кубометрів сміття

КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» вивезло 47,8 тис. кубометрів побутових відходів з 16 по 22 листопада.

Як повідомили на підприємстві, було вивезено 38,8 тис. куб. м ТПВ та 9 тис. куб. м великогабаритних відходів.

За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, в Харкові триває вивезення опалого листя. Так, бригади підприємства вже вивезли понад 70,8 тис. куб. м листя, що становить 73% від запланованого обсягу.

«Крім того, зміна погоди та снігопади додали нам роботи. Частина спецтранспорту залучена до виконання робіт з прибирання снігу з вулиць та тротурарів Харкова. З усіма завданнями підприємство успішно справляється», – наголосив він.