За тиждень бригади КВПВ Харкова вивезли понад 47 тисяч кубометрів сміття
КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» вивезло 47,8 тис. кубометрів побутових відходів з 16 по 22 листопада.
Як повідомили на підприємстві, було вивезено 38,8 тис. куб. м ТПВ та 9 тис. куб. м великогабаритних відходів.
За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, в Харкові триває вивезення опалого листя. Так, бригади підприємства вже вивезли понад 70,8 тис. куб. м листя, що становить 73% від запланованого обсягу.
«Крім того, зміна погоди та снігопади додали нам роботи. Частина спецтранспорту залучена до виконання робіт з прибирання снігу з вулиць та тротурарів Харкова. З усіма завданнями підприємство успішно справляється», – наголосив він.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: КП "КПБО", КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», кубометр, мусор, отходы, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 14:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» вивезло 47,8 тис. кубометрів побутових відходів з 16 по 22 листопада.".