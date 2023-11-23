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За тиждень бригади КВПВ Харкова вивезли понад 47 тисяч кубометрів сміття

Суспільство 14:01   23.11.2023
Оксана Якушко
За тиждень бригади КВПВ Харкова вивезли понад 47 тисяч кубометрів сміття

КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» вивезло 47,8 тис. кубометрів побутових відходів з 16 по 22 листопада.

Як повідомили на підприємстві, було вивезено 38,8 тис.  куб. м ТПВ та 9 тис. куб. м великогабаритних відходів.

За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, в Харкові триває вивезення опалого листя. Так, бригади підприємства вже вивезли понад 70,8 тис. куб. м листя, що становить 73% від запланованого обсягу.

«Крім того, зміна погоди та снігопади додали нам роботи. Частина спецтранспорту залучена до виконання робіт з прибирання снігу з  вулиць та тротурарів Харкова. З усіма завданнями підприємство успішно справляється», – наголосив він.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 14:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» вивезло 47,8 тис. кубометрів побутових відходів з 16 по 22 листопада.".