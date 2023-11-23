За неделю бригады КВБО Харькова вывезли более 47 тысяч кубометров мусора
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезло 47,8 тыс. кубометров бытовых отходов с 16 по 22 ноября.
Как сообщили на предприятии, было вывезено 38,8 тыс. куб. м ТБО и 9 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.
По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, в Харькове продолжается вывоз опавших листьев. Так, бригады предприятия уже вывезли более 70,8 тыс. куб. м листвы, что составляет 73% от запланированного объема.
«Кроме того, смена погоды и снегопады добавили нам работы. Часть спецтранспорта привлечена к выполнению работ по уборке снега с улиц и тротуаров Харькова. Со всеми задачами предприятие успешно справляется», — подчеркнул он.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: КП "КПБО", КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», кубометр, мусор, отходы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 14:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезло 47,8 тыс. кубометров бытовых отходов с 16 по 22 ноября.".