За неделю бригады КВБО Харькова вывезли более 47 тысяч кубометров мусора

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезло 47,8 тыс. кубометров бытовых отходов с 16 по 22 ноября.

Как сообщили на предприятии, было вывезено 38,8 тыс. куб. м ТБО и 9 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.

По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, в Харькове продолжается вывоз опавших листьев. Так, бригады предприятия уже вывезли более 70,8 тыс. куб. м листвы, что составляет 73% от запланированного объема.

«Кроме того, смена погоды и снегопады добавили нам работы. Часть спецтранспорта привлечена к выполнению работ по уборке снега с улиц и тротуаров Харькова. Со всеми задачами предприятие успешно справляется», — подчеркнул он.

Читайте также: Из Харькова за неделю вывезли более 48 тысяч кубометров мусора