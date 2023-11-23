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За неделю бригады КВБО Харькова вывезли более 47 тысяч кубометров мусора

Общество 14:01   23.11.2023
Оксана Якушко
За неделю бригады КВБО Харькова вывезли более 47 тысяч кубометров мусора

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезло 47,8 тыс. кубометров бытовых отходов с 16 по 22 ноября.

Как сообщили на предприятии, было вывезено 38,8 тыс. куб. м ТБО и 9 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.

По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, в Харькове продолжается вывоз опавших листьев. Так, бригады предприятия уже вывезли более 70,8 тыс. куб. м листвы, что составляет 73% от запланированного объема.

«Кроме того, смена погоды и снегопады добавили нам работы. Часть спецтранспорта привлечена к выполнению работ по уборке снега с улиц и тротуаров Харькова. Со всеми задачами предприятие успешно справляется», — подчеркнул он.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 14:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезло 47,8 тыс. кубометров бытовых отходов с 16 по 22 ноября.".