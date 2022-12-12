Сборная Украины впервые выиграла Кубок мира по женской борьбе

Среди борчинь-чемпионок Кубка мира и харьковчанка Альбина Рилля, сообщила мэрия Харькова.

За первенство украинки соперничали на командном Кубке мира по борьбе в американском Коралвилле.

Украинская сборная под руководством Андрея Стадника победила сильнейшие сборные мира – Монголии, Японии и Китая.

Обладательницами Кубка мира в составе сборной Украины стали 10 спортсменок: Оксана Ливач (50 кг), Альбина Пашни (53 кг), Алина Грушина (55 кг), Юлия Ткач-Остапчук (57 кг), Ирина Бондарь (59 кг), Ирина Коляденко (62 кг), Екатерина Зеленых (65 кг), Татьяна Сова-Рижко (68 кг), Алла Белинская (72 кг), Анастасия Осняч-Шустова (76 кг).

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