Збірна України вперше виграла Кубок світу з жіночої боротьби

Серед борчинь-чемпіонок Кубка світу та харків’янка Альбіна Рілля, повідомила мерія Харкова.

За першість українки змагалися на командному Кубку світу з боротьби в американському Коралвілі.

Українська збірна під керівництвом Андрія Стадника перемогла найсильніші збірні світу — Монголії, Японії та Китаю.

Володарками Кубка світу у складі збірної України стали 10 спортсменок: Оксана Лівач (50 кг), Альбіна Рілля (53 кг), Аліна Грушина (55 кг), Юлія Ткач-Остапчук (57 кг), Ірина Бондар (59 кг), Ірина Коляденко (62 кг), Катерина Зелених (65 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг), Алла Белінська (72 кг), Анастасія Осняч-Шустова (76 кг).