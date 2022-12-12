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Збірна України вперше виграла Кубок світу з жіночої боротьби

Світ 17:34   12.12.2022
Оксана Якушко
Збірна України вперше виграла Кубок світу з жіночої боротьби

Серед борчинь-чемпіонок Кубка світу та харків’янка Альбіна Рілля, повідомила мерія Харкова.

За першість українки змагалися на командному Кубку світу з боротьби в американському Коралвілі.

Українська збірна під керівництвом Андрія Стадника перемогла найсильніші збірні світу —  Монголії, Японії та Китаю.

Володарками Кубка світу у складі збірної України стали 10 спортсменок: Оксана Лівач (50 кг), Альбіна Рілля (53 кг), Аліна Грушина (55 кг), Юлія Ткач-Остапчук (57 кг), Ірина Бондар (59 кг), Ірина Коляденко (62 кг), Катерина Зелених (65 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг), Алла Белінська (72 кг), Анастасія Осняч-Шустова (76 кг).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 17:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед борчинь-чемпіонок Кубка світу та харків’янка Альбіна Рілля, повідомила мерія Харкова.".