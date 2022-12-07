Харків’янка Ганна Ушеніна посіла перше місце на шаховому турнірі в Індії

Ганна Ушеніна перемогла на шаховому турнірі Tata Steel Chess India Rapid, що відбувся 1 грудня в Індії, повідомили у мерії Харкова.

Після 9 раундів за всіма показниками українка зрівнялася з грузинкою Наною Дзагнідзе, тому переможницю змагань визначали на тай-брейку, розповіли у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.

Харків’янка стала кращою в обох матчах (2:0).

На бліц-турнірі «Tata Steel India Blitz-2022», який пройшов 2-4 грудня, Ганна Ушеніна стала шостою, набравши 8,5 бала.

Ще одна українська шахістка Марія Музичук посіла друге місце. Вона набрала 12 очок з 18-ти і поступилася лише представниці Індії Рамешбабе Вайшалі (13,5). Четвертою на турнірі фінішувала Ганна Музичук (10,5).