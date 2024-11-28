Терехов рассказал о состоянии стадиона «Металлист» в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что коммунальные службы следят за поддержанием надлежащего состояния стадиона «Металлист» в городе.

Об этом мэр рассказал во время встречи со студентами Харьковского национального университета радиоэлектроники, передает горсовет. Мэр отметил, что специалисты постоянно заботятся не только о состоянии внутренних помещений, но и о качестве поля.

По его словам, после войны все части комплекса, включая газон, можно будет всего за месяц подготовить к проведению футбольных матчей всех уровней.

«Этот стадион – одна из визиток Харькова, где проходило Евро-2012. Я очень хочу, чтобы атмосфера, когда-то царившая на этом стадионе, вернулась», — сказал Терехов.