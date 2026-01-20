Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось сім атак противника, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка. Досі тривають чотири бої.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону українських захисників у бік Піщаного та Петропавлівки. Один бій триває.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила три атаки у бік населених пунктів Твердохлібове та Ольгівка (Харківська область).

Нагадаємо, у зведенні 20 січня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про просування росіян на півночі Харківщині. Згідно з геолокаційними кадрами, аналітики заявили, що ворог окупував Дігтярне.