Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:42   20.01.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось сім атак противника, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка. Досі тривають чотири бої.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону українських захисників у бік Піщаного та Петропавлівки. Один бій триває.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила три атаки у бік населених пунктів Твердохлібове та Ольгівка (Харківська область).

Нагадаємо, у зведенні 20 січня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про просування росіян на півночі Харківщині. Згідно з геолокаційними кадрами, аналітики заявили, що ворог окупував Дігтярне.

Автор: Вікторія Яковенко
