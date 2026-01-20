Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь атак противника, в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерное, Чугуновка. До сих пор продолжаются четыре боя.

На Купянском направлении противник дважды пытался прорвать оборону украинских защитников в сторону Песчаного и Петропавловки. Один бой продолжается.

На Лиманском направлении армия РФ совершила три атаки в сторону населенных пунктов Твердохлебово и Ольговка (Харьковская область).

Напомним, в сводке 20 января в Институте изучения войны (ISW) сообщили о продвижении россиян на севере Харьковщины. Согласно геолокационным кадрам, аналитики заявили, что враг оккупировал Дегтярное.