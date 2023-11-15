75 км автодорог и 8 мостов капитально отремонтировали на Харьковщине за год
Общая протяженность автомагистралей местного значения составляет 7334 км, на которых расположено 557 мостов, сообщил директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.
В результате полномасштабной войны 1650 км автодорог региона были разрушены полностью, 2440 – частично. Наибольшие разрушения получили местные дороги в Изюмском районе – 988 км, Купянском – 914 км, Чугуевском – 736 км и Харьковском – 356 км.
На восстановление местной сети дорог Харьковщины в этом году предоставили субвенцию из госбюджета с учетом остатков предыдущих лет в размере 887 миллионов гривен.
В 2023 году первоначально ремонтировали дороги в деоккупированные громалы области.
«Восстановили 75,4 км дорог, из них 22 км в Чкаловской и Печенежской громадах: Граково – Лебяже – Базалиевка; 14,5 км в Печенежской и Старосалтовской громадх: Мартово – Хотомля – Старый Салтов; 8,1 км в Высочанской громаде: поселок Бабаи, село Тимченко; 3,3 км в Безлюдовской громаде: поселок Хорошево», – рассказал Игорь Турченко.
Отремонтировали почти 88 тысяч м² дорожного покрытия, нанесли более 200 км дорожной и восстановили почти 300 м² пешеходной разметки, добавил директор КП «Дороги Харьковщины».
В результате вооруженной агрессии РФ в регионе пострадали 27 мостов, из них 25 – разрушены полностью, 2 – получили частичные повреждения. На сегодня полностью восстановить удалось 8 сооружений, на 14 – обустроены временные проезды. Еще пять мостов расположены на территориях, приближенных к линии ведения боевых действий.
«В текущем году предприятие «Дороги Харьковщины» выполняет капитальный ремонт на 5 мостах, расположенных на деоккупированных территориях: вблизи населенных пунктов Борщевая, Базалиевка, Липцы, Черкасские Тишки и города Балаклея. Для выполнения этих работ предусмотрена субвенция из государственного бюджета, с учетом остатков предыдущих лет, в размере 167,9 миллиона гривен», – отметил Игорь Турченко.
Читайте также: Дорожники рассказали, какие еще мосты начнут восстанавливать на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: автодорога, автомагистраль, автотрасса, дорога, капитальный ремонт, мост, ремонт, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «75 км автодорог и 8 мостов капитально отремонтировали на Харьковщине за год»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 19:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общая протяженность автомагистралей местного значения составляет 7334 км, на которых расположено 557 мостов, сообщил директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.".