75 км автодорог и 8 мостов капитально отремонтировали на Харьковщине за год

Общая протяженность автомагистралей местного значения составляет 7334 км, на которых расположено 557 мостов, сообщил директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

В результате полномасштабной войны 1650 км автодорог региона были разрушены полностью, 2440 – частично. Наибольшие разрушения получили местные дороги в Изюмском районе – 988 км, Купянском – 914 км, Чугуевском – 736 км и Харьковском – 356 км.

На восстановление местной сети дорог Харьковщины в этом году предоставили субвенцию из госбюджета с учетом остатков предыдущих лет в размере 887 миллионов гривен.

В 2023 году первоначально ремонтировали дороги в деоккупированные громалы области.

«Восстановили 75,4 км дорог, из них 22 км в Чкаловской и Печенежской громадах: Граково – Лебяже – Базалиевка; 14,5 км в Печенежской и Старосалтовской громадх: Мартово – Хотомля – Старый Салтов; 8,1 км в Высочанской громаде: поселок Бабаи, село Тимченко; 3,3 км в Безлюдовской громаде: поселок Хорошево», – рассказал Игорь Турченко.

Отремонтировали почти 88 тысяч м² дорожного покрытия, нанесли более 200 км дорожной и восстановили почти 300 м² пешеходной разметки, добавил директор КП «Дороги Харьковщины».

В результате вооруженной агрессии РФ в регионе пострадали 27 мостов, из них 25 – разрушены полностью, 2 – получили частичные повреждения. На сегодня полностью восстановить удалось 8 сооружений, на 14 – обустроены временные проезды. Еще пять мостов расположены на территориях, приближенных к линии ведения боевых действий.

«В текущем году предприятие «Дороги Харьковщины» выполняет капитальный ремонт на 5 мостах, расположенных на деоккупированных территориях: вблизи населенных пунктов Борщевая, Базалиевка, Липцы, Черкасские Тишки и города Балаклея. Для выполнения этих работ предусмотрена субвенция из государственного бюджета, с учетом остатков предыдущих лет, в размере 167,9 миллиона гривен», – отметил Игорь Турченко.