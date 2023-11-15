75 км автодоріг і 8 мостів капітально відремонтували на Харківщині за рік
Загальна довжина автомагістралей місцевого значення становить 7334 км, на яких розташовано 557 мостів, повідомив директор ДП «Дороги Харківщини» Ігор Турченко.
Внаслідок повномасштабної війни 1650 км автодоріг регіону були зруйновані повністю, 2440 – частково. Найбільших руйнувань зазнали місцеві дороги в Ізюмському районі – 988 км, Куп’янському – 914 км, Чугуївському – 736 км та Харківському – 356 км.
На відновлення місцевої мережі доріг Харківщини цьогоріч надали субвенцію з держбюджету, з урахуванням залишків попередніх років, у розмірі 887 мільйонів гривень.
У 2023 році першочергово ремонтували дороги до деокупованих громад області.
«Відновили 75,4 км доріг, із них 22 км у Чкаловській і Печенізькій громадах: Гракове – Леб’яже – Базаліївка; 14,5 км у Печенізькій та Старосалтівській громадах: Мартове – Хотімля – Старий Салтів; 8,1 км у Височанській громаді: селище Бабаї, село Тимченки; 3,3 км у Безлюдівській громаді: селище Хорошеве», – розповів Ігор Турченко.
Відремонтували майже 88 тисяч м² дорожнього покриття, нанесли понад 200 км дорожньої та поновлено майже 300 м² пішохідної розмітки, додав директор КП «Дороги Харківщини».
В результаті збройної агресії рф в регіоні постраждали 27 мостів, з них 25 – зруйновані повністю, 2 – зазнали часткових ушкоджень. На сьогодні цілком відновити вдалося 8 споруд, на 14 – облаштовано тимчасові проїзди. Ще 5 мостів розташовані на територіях, наближених до лінії ведення бойових дій.
«В поточному році підприємство «Дороги Харківщини» виконує капітальний ремонт на 5 мостах, які розташовані на деокупованих територіях: поблизу населених пунктів Борщова, Базаліївка, Липці, Черкаські Тишки та міста Балаклія. На виконання цих робіт передбачена субвенція з державного бюджету, з урахуванням залишків попередніх років, у розмірі 167,9 мільйона гривень», – зазначив Ігор Турченко.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 19:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загальна довжина автомагістралей місцевого значення становить 7334 км, на яких розташовано 557 мостів, повідомив директор ДП «Дороги Харківщини» Ігор Турченко.".