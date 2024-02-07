Збагатився на 900 тис грн на ремонті зруйнованої школи на Північній Салтівці
У вересні 2022 року управління освіти адміністрації одного з районів Харківської міськради та 29-річний підрядник уклали договір про капітальний ремонт будівлі гімназії на Північній Салтівці за рахунок коштів місцевого бюджету, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Директор фірми-підрядника задекларував як виконані роботи розбирання покриттів покрівлі та влаштування цементної зрівнювальної стяжки, хоча цього він не зробив. А також завищила вартість встановлених сталевих опалювальних радіаторів.
Внаслідок злочинних дій чоловік завдав збитків у особливо великих розмірах на суму майже 882 983 гривень.
За цим фактом відкрили кримінальні справи за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
Максимальне покарання передбачає до 12 років ув’язнення, повідомили в Нацполіції.
31 січня чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочинів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: гимназия, капитальный ремонт, Нацполиция, растрата, северная салтовка, Харків, Харьковская областная прокуратура, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 16:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вересні 2022 року управління освіти адміністрації одного з районів Харківської міськради та 29-річний підрядник уклали договір про капітальний ремонт будівлі гімназії на Північній Салтівці за рахунок коштів місцевого бюджету, повідомила Харківська обласна прокуратура.".