Обогатился на 900 тыс. грн на ремонте разрушенной школы на Северной Салтовке

В сентябре 2022 г. Управление образования администрации одного из районов Харьковского горсовета и 29-летний подрядчик заключили договор о капитальном ремонте здания гимназии на Северной Салтовке за счет средств местного бюджета, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Директор фирмы-подрядчика задекларировал как выполненные работы разборку покрытий кровли и устройству цементной уравнительной стяжки, хотя этого он не сделал. А также завысил стоимость установленных стальных отопительных радиаторов.

В результате преступных действий мужчина нанес ущерб в особо крупных размерах на сумму почти 882 983 гривен.

По данному факту открыли уголовные дела по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы, сообщили в Нацполиции.

31 января мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений.

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