Директор одного из ЦПАУ Харькова присваивал зарплаты подчиненных
47-летний руководитель ЦПАУ присваивал заработную плату трудоустроенных граждан, которые не выходили фактически на работу, сообщили в Нацполиции.
Директор центра предоставления социальных услуг формально трудоустроил на работу нескольких граждан. Их заработную плату он самостоятельно снимал с банковских карт и забирал себе.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 13:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летний руководитель ЦПАУ присваивал заработную плату трудоустроенных граждан, которые не выходили фактически на работу, сообщили в Нацполиции.".