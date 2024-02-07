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Директор одного из ЦПАУ Харькова присваивал зарплаты подчиненных

Происшествия 13:32   07.02.2024
Оксана Якушко
Директор одного из ЦПАУ Харькова присваивал зарплаты подчиненных

47-летний руководитель ЦПАУ присваивал заработную плату трудоустроенных граждан, которые не выходили фактически на работу, сообщили в Нацполиции.

Директор центра предоставления социальных услуг формально трудоустроил на работу нескольких граждан. Их заработную плату он самостоятельно снимал с банковских карт и забирал себе.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 13:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летний руководитель ЦПАУ присваивал заработную плату трудоустроенных граждан, которые не выходили фактически на работу, сообщили в Нацполиции.".