Директор одного з ЦНАПів Харкова привласнював зарплати підлеглих

47-річний керівник ЦНАП привласнював заробітну плату громадян, які були працевлаштовані, але фактично на роботу не виходили, повідомили у Нацполіції.

Директор центру надання соціальних послуг формально працевлаштував на роботу кількох громадян. Їх заробітну плату він самостійно знімав з банківських карток та привласнював.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.