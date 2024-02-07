Директор одного з ЦНАПів Харкова привласнював зарплати підлеглих
47-річний керівник ЦНАП привласнював заробітну плату громадян, які були працевлаштовані, але фактично на роботу не виходили, повідомили у Нацполіції.
Директор центру надання соціальних послуг формально працевлаштував на роботу кількох громадян. Їх заробітну плату він самостійно знімав з банківських карток та привласнював.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 13:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "47-річний керівник ЦНАП привласнював заробітну плату громадян, які були працевлаштовані, але фактично на роботу не виходили, повідомили у Нацполіції.".