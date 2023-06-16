На Харьковщине четыри дня будут перекрывать автодорогу на несколько часов

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Автодорогу Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка частично перекроют с 19 по 22 июня на время проведения работ по разминированию.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Речь идет об участке км 41+700 – км 44+700 в обоих направлениях движения. Ограничения продлятся с 09:00 до 14:00.