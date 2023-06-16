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На Харьковщине четыри дня будут перекрывать автодорогу на несколько часов

Общество 14:29   16.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине четыри дня будут перекрывать автодорогу на несколько часов Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Автодорогу Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка частично перекроют с 19 по 22 июня на время проведения работ по разминированию.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Речь идет об участке км 41+700 – км 44+700 в обоих направлениях движения. Ограничения продлятся с 09:00 до 14:00.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 14:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автодорогу Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка частично перекроют с 19 по 22 июня на время проведения работ по разминированию.".