На Харьковщине четыри дня будут перекрывать автодорогу на несколько часов
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Автодорогу Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка частично перекроют с 19 по 22 июня на время проведения работ по разминированию.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Речь идет об участке км 41+700 – км 44+700 в обоих направлениях движения. Ограничения продлятся с 09:00 до 14:00.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 14:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автодорогу Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка частично перекроют с 19 по 22 июня на время проведения работ по разминированию.".