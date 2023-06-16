На Харківщині чотири дні перекриватимуть автодорогу на кілька годин

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Автодорогу Т-21-10 Шевченкове — Балаклія — Первомайський — Кегичівка частково перекриють з 19 до 22 червня на час проведення робіт з розмінування.

Про це попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Мова йде про ділянку км 41+700 — км 44+700 в обох напрямках руху. Обмеження триватимуть з 09:00 до 14:00.