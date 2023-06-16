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На Харківщині чотири дні перекриватимуть автодорогу на кілька годин

Суспільство 14:29   16.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині чотири дні перекриватимуть автодорогу на кілька годин Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Автодорогу Т-21-10 Шевченкове — Балаклія — Первомайський — Кегичівка частково перекриють з 19 до 22 червня на час проведення робіт з розмінування.

Про це попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Мова йде про ділянку км 41+700 — км 44+700 в обох напрямках руху. Обмеження триватимуть з 09:00 до 14:00.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 14:29;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автодорогу Т-21-10 Шевченкове — Балаклія — Первомайський — Кегичівка частково перекриють з 19 до 22 червня на час проведення робіт з розмінування.".