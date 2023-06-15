Дорожники розповіли, які мости сьогодні лагодили на Харківщині (фото)
Окрім відновлення мостів та шляхопроводів, які були зруйновані внаслідок агресії РФ, шляховики лагодять споруди в межах експлуатаційного утримання.
Як розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, роботи сьогодні проводили на таких дорогах:
– Р-46 Харків – Охтирка;
– М-03 Київ – Харків – Довжанський;
– М-29 Харків – Красноград – Перещепине;
– М-26 Чугуїв – Мілове.
“Мета робіт – забезпечення безаварійного проїзду штучними спорудами. Зокрема триває відновлення елементів огородження, ремонт деформаційних швів, відновлення захисного шару бетону”, – пишуть шляховики.
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 22:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окрім відновлення мостів та шляхопроводів, які були зруйновані внаслідок агресії РФ, шляховики лагодять споруди в межах експлуатаційного утримання.".