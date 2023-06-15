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Дорожники розповіли, які мости сьогодні лагодили на Харківщині (фото)

Суспільство 22:00   15.06.2023
Олена Нагорна
Дорожники розповіли, які мости сьогодні лагодили на Харківщині (фото)

Окрім відновлення мостів та шляхопроводів, які були зруйновані внаслідок агресії РФ, шляховики лагодять споруди в межах експлуатаційного утримання.

Як розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, роботи сьогодні проводили на таких дорогах:

– Р-46 Харків – Охтирка;
– М-03 Київ – Харків – Довжанський;
– М-29 Харків – Красноград – Перещепине;
– М-26 Чугуїв – Мілове.

“Мета робіт – забезпечення безаварійного проїзду штучними спорудами. Зокрема триває відновлення елементів огородження, ремонт деформаційних швів, відновлення захисного шару бетону”, – пишуть шляховики.


Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 22:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окрім відновлення мостів та шляхопроводів, які були зруйновані внаслідок агресії РФ, шляховики лагодять споруди в межах експлуатаційного утримання.".