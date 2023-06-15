Дорожники розповіли, які мости сьогодні лагодили на Харківщині (фото)

Окрім відновлення мостів та шляхопроводів, які були зруйновані внаслідок агресії РФ, шляховики лагодять споруди в межах експлуатаційного утримання.

Як розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, роботи сьогодні проводили на таких дорогах:

– Р-46 Харків – Охтирка;

– М-03 Київ – Харків – Довжанський;

– М-29 Харків – Красноград – Перещепине;

– М-26 Чугуїв – Мілове.

“Мета робіт – забезпечення безаварійного проїзду штучними спорудами. Зокрема триває відновлення елементів огородження, ремонт деформаційних швів, відновлення захисного шару бетону”, – пишуть шляховики.



Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області