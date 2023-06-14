Чотири дороги Харківщини пішли тріщинами: як зупиняють руйнування

На Харківщині підрядні організації заливають тріщини на чотирьох маршрутах. Це робиться, щоб запобігти початковим процесам руйнування доріг.

Герметизація тріщин бітумною мастикою перешкоджає просочуванню води у дорожню конструкцію та продовжує її життя, пише Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Роботи проводяться на таких маршрутах:

– Н-26 Чугуїв – Мілове;

– М-03 Київ – Харків – Довжанський;

– Р-46 Харків – Охтирка;

– південно-західний об‘їзд міста Харкова.



Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області