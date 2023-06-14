Чотири дороги Харківщини пішли тріщинами: як зупиняють руйнування
На Харківщині підрядні організації заливають тріщини на чотирьох маршрутах. Це робиться, щоб запобігти початковим процесам руйнування доріг.
Герметизація тріщин бітумною мастикою перешкоджає просочуванню води у дорожню конструкцію та продовжує її життя, пише Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Роботи проводяться на таких маршрутах:
– Н-26 Чугуїв – Мілове;
– М-03 Київ – Харків – Довжанський;
– Р-46 Харків – Охтирка;
– південно-західний об‘їзд міста Харкова.
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 20:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині підрядні організації заливають тріщини на чотирьох маршрутах. Це робиться, щоб запобігти початковим процесам руйнування доріг.".