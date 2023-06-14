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Чотири дороги Харківщини пішли тріщинами: як зупиняють руйнування

Суспільство 20:13   14.06.2023
Олена Нагорна
Чотири дороги Харківщини пішли тріщинами: як зупиняють руйнування

На Харківщині підрядні організації заливають тріщини на чотирьох маршрутах. Це робиться, щоб запобігти початковим процесам руйнування доріг.

Герметизація тріщин бітумною мастикою перешкоджає просочуванню води у дорожню конструкцію та продовжує її життя, пише Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Роботи проводяться на таких маршрутах:

– Н-26 Чугуїв – Мілове;
– М-03 Київ – Харків – Довжанський;
– Р-46 Харків – Охтирка;
– південно-західний об‘їзд міста Харкова.


Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 20:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині підрядні організації заливають тріщини на чотирьох маршрутах. Це робиться, щоб запобігти початковим процесам руйнування доріг.".