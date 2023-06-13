На Харківщині планують відновити ще сім мостів

Для будівництва мостів на місці зруйнованих бойовими діями готуються розпочати передпроєктні роботи. Про це повідомив директор ДП “Дороги Харківщини” Ігор Турченко.

Перелік мостів, які планують відновити на Харківщині, поповниться ще сімома пунктами. Про це Турченко повідомив на засіданні профільної комісії Харківської облради.

“Ми плануємо розпочати передпроєктні роботи на цих мостах з геології та геодезії. На кожний міст планується виділити 500 тис. грн. Зараз біля них облаштовані об’їзди, але є необхідність проводити та відновлення. Три мости вже відновлені. Загалом на Харківщині нашою службою обстежені 25 зруйнованих мостів, і є інформація, що у Дворічанській громаді є ще два зруйновані мости”, – цитує Ігоря Турченка пресслужба облради.

Зазначимо, що ДП “Дороги Харківщини” займається ремонтом та відновленням доріг місцевого значення – державних трас їхня діяльність не стосується.

Голова бюджетної комісії облради Людмила Немикіна зазначила, що у низці громад Харківщини вже є можливість розпочинати відновлення інфраструктури.

“Ми бачимо, що наші села відновлюються, планується будівництво мостів, ремонт доріг. Громади показали свою життєздатність”, – наголосила Немикіна.