На Харьковщине планируют восстановить еще семь мостов

Для строительства мостов на месте разрушенных боевыми действиями готовятся начать предпроектные работы. Об этом сообщил директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

Перечень мостов, которые планируют восстановить на Харьковщине, пополнится еще семью пунктами. Об этом Турченко сообщил на заседании профильной комиссии Харьковского облсовета.

«Мы планируем начать предпроектные работы на этих мостах по геологии и геодезии. На каждый мост планируется выделить 500 тыс. грн. Сейчас возле них обустроены объезды, но есть необходимость проводить и восстановление. Три моста уже восстановлены. В целом на Харьковщине нашей службой обследовано 25 разрушенных мостов, и есть информация, что в Двуречанской громаде есть еще два разрушенных моста», — цитирует Игоря Турченко пресс-служба облсовета.

Отметим, что ГП «Дороги Харьковщины» занимается ремонтом и восстановлением дорог местного значения — государственных трасс их деятельность не касается.

Глава бюджетной комиссии облсовета Людмила Немыкина отметила, что в ряде громад Харьковщины уже есть возможность начинать восстановление инфраструктуры.

«Мы видим, что наши села восстанавливаются, планируется строительство мостов, ремонт дорог. Громады показали свою жизнеспособность», — подчеркнула Немыкина.