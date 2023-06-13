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На Харьковщине планируют восстановить еще семь мостов

Общество 09:14   13.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине планируют восстановить еще семь мостов Фото: Вячеслав Задоренко

Для строительства мостов на месте разрушенных боевыми действиями готовятся начать предпроектные работы. Об этом сообщил директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

Перечень мостов, которые планируют восстановить на Харьковщине, пополнится еще семью пунктами. Об этом Турченко сообщил на заседании профильной комиссии Харьковского облсовета.

«Мы планируем начать предпроектные работы на этих мостах по геологии и геодезии. На каждый мост планируется выделить 500 тыс. грн. Сейчас возле них обустроены объезды, но есть необходимость проводить и восстановление. Три моста уже восстановлены. В целом на Харьковщине нашей службой обследовано 25 разрушенных мостов, и есть информация, что в Двуречанской громаде есть еще два разрушенных моста», — цитирует Игоря Турченко пресс-служба облсовета.

Отметим, что ГП «Дороги Харьковщины» занимается ремонтом и восстановлением дорог местного значения — государственных трасс их деятельность не касается.

Глава бюджетной комиссии облсовета Людмила Немыкина отметила, что в ряде громад Харьковщины уже есть возможность начинать восстановление инфраструктуры.

Читайте также: На Харьковщине сейчас отстраивают восемь мостов — Агентство восстановления

«Мы видим, что наши села восстанавливаются, планируется строительство мостов, ремонт дорог. Громады показали свою жизнеспособность», — подчеркнула Немыкина.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 09:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для строительства мостов на месте разрушенных боевыми действиями готовятся начать предпроектные работы. Об этом сообщил директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко".