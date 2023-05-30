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На Харьковщине сейчас отстраивают восемь мостов — Агентство восстановления

Общество 21:07   30.05.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине сейчас отстраивают восемь мостов — Агентство восстановления Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

В Харьковской области сейчас восстанавливают восемь мостов, ранее в регионе были устроены 22 временные переправы.

Об этом говорится в инфографике Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Сообщается, что в Украине во время полномасштабной войны были разрушены 346 мостов, из них 157 — на государственных дорогах.

«Всего с начала войны было возведено 85 временных переправ, это помогло быстро восстановить сообщение в пострадавшие села и города. Однако не все переправы способны выдерживать значительные нагрузки, и на критически важных маршрутах агентство взялось за восстановление мостов», — отмечают в ведомстве.

В 2022 году в Украине восстановили 41 мост. Восемь из них были разрушены в результате войны, остальные — аварийные мосты, расположенные на основных маршрутах и крайне важные для логистики в стране. В 2023 году были отстроены четыре моста в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

«Строительные работы ведутся на 25 объектах в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях», — добавляют в агентстве.

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Ранее в ведомстве сообщали, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области были разрушены 25 мостов. На 23 объектах проезд обеспечивают временные переправы. Еще на одном мосту проезд обеспечили с помощью аварийного ремонта.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 21:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сейчас восстанавливают восемь мостов, ранее в регионе были устроены 22 временные переправы.".