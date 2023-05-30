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На Харківщині зараз відбудовують вісім мостів – Агентство відновлення

Суспільство 21:07   30.05.2023
Олена Нагорна
На Харківщині зараз відбудовують вісім мостів – Агентство відновлення

У Харківській області наразі відновлюють вісім мостів, раніше в регіоні було влаштовано 22 тимчасові переправи.

Про це йдеться в інфографіці Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Повідомляється, що в Україні під час повномасштабної війни було зруйновано 346 мостів, з них 157 – на державних дорогах.

“Загалом з початку війни було зведено 85 тимчасових переправ, це допомогло швидко відновити сполучення до постраждалих сіл та міст. Проте не всі переправи здатні витримувати значні навантаження, і на критично важливих маршрутах агентство взялося за відбудову мостів”, – зазначають у відомстві.

У 2022 році в Україні відновили 41 міст. Вісім з них були зруйновані внаслідок війни, решта – аварійні мости, розташовані на основних маршрутах та вкрай важливі для логістики у країні. У 2023 році відбудовані чотири мости в Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

«Будівельні роботи ведуться на 25 об’єктах у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях», – додають в агентстві.

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Раніше у відомстві повідомляли, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ у Харківській області було зруйновано 25 мостів. На 23 об’єктах проїзд забезпечують тимчасові переправи. Ще однією спорудою проїзд забезпечили за допомогою аварійного ремонту.

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 21:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області наразі відновлюють вісім мостів, раніше в регіоні було влаштовано 22 тимчасові переправи.".