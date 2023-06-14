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Четыре дороги Харьковщины пошли трещинами: как останавливают разрушение

Общество 20:13   14.06.2023
Елена Нагорная
Четыре дороги Харьковщины пошли трещинами: как останавливают разрушение Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области подрядные организации заливают трещины на четырех маршрутах. Это делается, чтобы не допустить начальных процессов разрушения дорог.

Герметизация трещин битумной мастикой препятствует просачиванию воды в дорожную конструкцию и продлевает ее жизнь, пишет Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Работы проводятся на таких маршрутах:

— Н-26 Чугуев — Меловое;
— М-03 Киев — Харьков — Довжанский;
— Р-46 Харьков — Ахтырка;
— юго-западный объезд Харькова.


Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 20:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области подрядные организации заливают трещины на четырех маршрутах. Это делается, чтобы не допустить начальных процессов разрушения дорог.".