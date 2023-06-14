Четыре дороги Харьковщины пошли трещинами: как останавливают разрушение

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области подрядные организации заливают трещины на четырех маршрутах. Это делается, чтобы не допустить начальных процессов разрушения дорог.

Герметизация трещин битумной мастикой препятствует просачиванию воды в дорожную конструкцию и продлевает ее жизнь, пишет Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Работы проводятся на таких маршрутах:

— Н-26 Чугуев — Меловое;

— М-03 Киев — Харьков — Довжанский;

— Р-46 Харьков — Ахтырка;

— юго-западный объезд Харькова.



Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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