Дорожники рассказали, какие мосты сегодня чинили на Харьковщине (фото)

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Кроме восстановления мостов и путепроводов, которые были разрушены в результате агрессии РФ, дорожники чинят сооружения в рамках эксплуатационного содержания.

Как рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, работы сегодня проводили на таких дорогах:

— Р-46 Харьков — Ахтырка;

— М-03 Киев — Харьков — Довжанский;

— М-29 Харьков — Красноград — Перещепино;

— М-26 Чугуев — Меловое.

«Цель работ — обеспечение безаварийного проезда по искусственным сооружениям. В частности, продолжается восстановление элементов ограждения, ремонт деформационных швов, восстановление защитного слоя бетона», — пишут дорожники.



Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области