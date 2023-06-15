Дорожники рассказали, какие мосты сегодня чинили на Харьковщине (фото)
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Кроме восстановления мостов и путепроводов, которые были разрушены в результате агрессии РФ, дорожники чинят сооружения в рамках эксплуатационного содержания.
Как рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, работы сегодня проводили на таких дорогах:
— Р-46 Харьков — Ахтырка;
— М-03 Киев — Харьков — Довжанский;
— М-29 Харьков — Красноград — Перещепино;
— М-26 Чугуев — Меловое.
«Цель работ — обеспечение безаварийного проезда по искусственным сооружениям. В частности, продолжается восстановление элементов ограждения, ремонт деформационных швов, восстановление защитного слоя бетона», — пишут дорожники.
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 22:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме восстановления мостов и путепроводов, которые были разрушены в результате агрессии РФ, дорожники чинят сооружения в рамках эксплуатационного содержания.".