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На Харьковщине подрядчик отремонтировал дорогу с убытком почти в 300 тыс грн

Общество 13:13   23.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине подрядчик отремонтировал дорогу с убытком почти в 300 тыс грн Фото: Харьковская областная прокуратура

Директора ООО подозревают в завладении бюджетными средствами во время ремонта автодороги. 

По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале 2020 года госпредприятием была проведена процедура публичных закупок по текущему ремонту автомобильной дороги Купянск-Кругляковка. Победителем выбрали ООО, с которым и заключили соответствующий договор.

«Директор ООО-подрядчика, чтобы обогатиться за счет госбюджета, достоверно зная, что работы выполнены частично, внес в официальные документы недостоверные сведения, завысив объем и стоимость выполненных работ. На основании актов приемки выполненных работ, предоставленных подозреваемым, на счет ООО перечислено почти 300 тыс. грн. бюджетных средств за работы, которые не были фактически проведены», — отметили правоохранители.

Подрядчику сообщили о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в крупных размерах, и служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УКУ).

Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 13:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директора ООО подозревают в завладении бюджетными средствами во время ремонта автодороги. ".