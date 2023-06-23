На Харьковщине подрядчик отремонтировал дорогу с убытком почти в 300 тыс грн
Директора ООО подозревают в завладении бюджетными средствами во время ремонта автодороги.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале 2020 года госпредприятием была проведена процедура публичных закупок по текущему ремонту автомобильной дороги Купянск-Кругляковка. Победителем выбрали ООО, с которым и заключили соответствующий договор.
«Директор ООО-подрядчика, чтобы обогатиться за счет госбюджета, достоверно зная, что работы выполнены частично, внес в официальные документы недостоверные сведения, завысив объем и стоимость выполненных работ. На основании актов приемки выполненных работ, предоставленных подозреваемым, на счет ООО перечислено почти 300 тыс. грн. бюджетных средств за работы, которые не были фактически проведены», — отметили правоохранители.
Подрядчику сообщили о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в крупных размерах, и служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УКУ).
Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директора ООО подозревают в завладении бюджетными средствами во время ремонта автодороги. ".