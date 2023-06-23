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В Харькове 1,14 млн грн на нужды обороны разворовали: подозревают подрядчиков

Общество 12:28   23.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове 1,14 млн грн на нужды обороны разворовали: подозревают подрядчиков Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

В Харькове экс-директора частного предприятия и инженера технадзора подозревают в присвоении более 1 млн. грн. при выполнении строительных работ в воинской части.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

По их данным, при строительстве на территории одной из воинских частей Харьковщины, действуя по предварительному сговору, подозреваемые завладели 1,14 млн грн бюджетных денег, выделенных на нужды обороны.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в крупных размерах, в составе организованной группы, а также составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 5 статьи 191, ч. 2 статьи 366 УКУ).

Кроме этого, в указанном уголовном производстве сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 425 УКУ и экс-заместителю командира воинской части, ответственному за материально-техническое обеспечение. По данным правоохранителей он не выполнил возложенных на него обязанностей и без осуществления надлежащего контроля, утвердил своей подписью акты выполненных работ, часть из которых фактически не выполнялась, чем нанес 567 тыс грн ущерба Минобороны Украины.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании для подозреваемых мер пресечения.

Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 12:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове экс-директора частного предприятия и инженера технадзора подозревают в присвоении более 1 млн. грн. при выполнении строительных работ в воинской части.".