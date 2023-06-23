У Харкові 1,14 млн грн на потреби оборони розікрали: підозрюють підрядників
У Харкові ексдиректора приватного підприємства та інженера технагляду підозрюють у привласненні понад 1 млн грн під час виконання будівельних робіт у військовій частині.
Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
За їхніми даними, під час будівництва на території однієї з військових частин Харківщини, діючи за попередньою змовою, підозрювані заволоділи 1,14 млн грн бюджетних грошей, виділених на потреби оборони.
Наразі обом фігурантам повідомили про підозру в заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, у складі організованої групи, а також складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).
Крім цього, у зазначеному кримінальному провадженні повідомили про підозру за ч. 3 ст. 425 ККУ й ексзаступнику командира військової частини, відповідальному за матеріально-технічне забезпечення. За даними прокуратури, він не виконав покладених на нього обов’язків та без здійснення належного контролю затвердив своїм підписом акти виконаних робіт, частина з яких фактично не виконувалась, чим завдав 567 тис грн збитків Міноборони України.
Наразі слідство триває. Вирішується питання про обрання для підозрюваних запобіжних заходів.
Їм загрожує від 7 до 12 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 12:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ексдиректора приватного підприємства та інженера технагляду підозрюють у привласненні понад 1 млн грн під час виконання будівельних робіт у військовій частині.".