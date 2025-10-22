У Харкові чоловік до смерті побив товариша – поліція
Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, під час застілля побив до смерті свого товариша.
Трагічний інцидент стався 17 жовтня у Холодногірському районі Харкова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«У квартирі потерпілого під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. В ході суперечки 50-річний чоловік наніс тілесні ушкодження знайомому. Від отриманих травм 62-річний потерпілий помер», – встановили правоохоронці.
Поліцейські затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, раніше поліцейські повідомили про підозру у побитті дружини 66-річному харків’янину. За версією ГУ Нацполіції в Харківській області, протягом тривалого часу чоловік принижував та залякував жінку, переважно напідпитку. Конфлікти супроводжувалися побиттям, погрозами та знищенням майна.
Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 16:48