Live
  • Ср 22.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.74
  • EUR 48.47

У Харкові чоловік до смерті побив товариша – поліція

Суспільство 16:48   22.10.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові чоловік до смерті побив товариша – поліція

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, під час застілля побив до смерті свого товариша.

Трагічний інцидент стався 17 жовтня у Холодногірському районі Харкова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«У квартирі потерпілого під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. В ході суперечки 50-річний чоловік наніс тілесні ушкодження знайомому. Від отриманих травм 62-річний потерпілий помер», – встановили правоохоронці.

Поліцейські затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше поліцейські повідомили про підозру у побитті дружини 66-річному харків’янину. За версією ГУ Нацполіції в Харківській області, протягом тривалого часу чоловік принижував та залякував жінку, переважно напідпитку. Конфлікти супроводжувалися побиттям, погрозами та знищенням майна.

Читайте також: У Харкові загасили усі пожежі після ударів, Синєгубов про роботу дитсадка

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Момент “прильоту” по дитячому садку у Харкові показала прокуратура (відео)
Момент “прильоту” по дитячому садку у Харкові показала прокуратура (відео)
22.10.2025, 17:52
Поздняков перерахував пам’ятники, які ще треба прибрати з Харкова (відео)
Поздняков перерахував пам’ятники, які ще треба прибрати з Харкова (відео)
22.10.2025, 17:13
У Харкові загасили усі пожежі після ударів, Синєгубов про роботу дитсадка
У Харкові загасили усі пожежі після ударів, Синєгубов про роботу дитсадка
22.10.2025, 15:52
У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень
У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень
22.10.2025, 14:24
На якому етапі відновлення постраждалого будинку на Північній Салтівці (фото)
На якому етапі відновлення постраждалого будинку на Північній Салтівці (фото)
22.10.2025, 15:18
Дата початку опалювального сезону на Харківщині: чи не змінилися плани ХОВА
Дата початку опалювального сезону на Харківщині: чи не змінилися плани ХОВА
22.10.2025, 16:15

Новини за темою:

02.10.2025
До смерті побив знайомого у Валках: чому прокуратура подала апеляцію
23.09.2025
Чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ з інвалідністю, судитимуть
27.08.2025
На Салтівці чоловік побив товариша та залишив його помирати – поліція
10.07.2025
Хлопчик сам зателефонував копам і повідомив, що дід його б’є – дитину забрали
04.06.2025
У Харкові п’яний чоловік побив матір – поліція відкрила провадження


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові чоловік до смерті побив товариша – поліція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 16:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, під час застілля побив до смерті свого товариша.".