Прийшов у гості та побив: після візиту знайомого чоловік потрапив до лікарні

Подія сталася у Салтівському районі Харкова. Як встановили у ГУ Нацполіції у Харківській області, 33-річний чоловік прийшов у гості до 38-річного знайомого та побив його.

За даними правоохоронців, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та потрапив до лікарні. Тим часом нападник втік з місця злочину. Однак згодом копи таки знайшли ймовірного нападника.

“Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років”, – зазначили правоохоронці.