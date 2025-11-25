Live

Прийшов у гості та побив: після візиту знайомого чоловік потрапив до лікарні

Події 11:40   25.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Подія сталася у Салтівському районі Харкова. Як встановили у ГУ Нацполіції у Харківській області, 33-річний чоловік прийшов у гості до 38-річного знайомого та побив його. 

За даними правоохоронців, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та потрапив до лікарні. Тим часом нападник втік з місця злочину. Однак згодом копи таки знайшли ймовірного нападника.

“Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років”, – зазначили правоохоронці.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
