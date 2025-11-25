Пришел в гости и избил: после визита знакомого мужчина попал в больницу
Событие произошло в Салтовском районе Харькова. Как установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 33-летний мужчина пришел в гости к 38-летнему знакомому и избил его.
По данным правоохранителей, потерпевший получил тяжёлые телесные повреждения и попал в больницу. Тем временем нападающий скрылся с места преступления. Однако вскоре копы нашли вероятного нападающего.
«Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет», – отметили правоохранители.
