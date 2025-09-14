Випивав і бив дружину: злісний домашній тиран у Харкові може сісти в тюрму

Поліцейські повідомили про підозру у побитті дружини 66-річному харків’янину. За версією слідства, протягом тривалого часу чоловік принижував та залякував жінку, переважно напідпитку. Конфлікти супроводжувалися побиттям, погрозами та знищенням майна.

19 серпня 66-річна мешканка Київського району заявила в поліцію, що стала жертвою домашнього насильства – її побив чоловік, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці на місці задокументували правопорушення. Жертву насильства доправили в лікарню.

Щодо чоловіка-тирана працівники поліції винесли терміновий заборонний припис. Водночас відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. За цією статтею чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські закликають жертв домашнього насильства не замовчувати та звертатися по допомогу. Телефонувати можна на спецлінію 102 або гарячу урядову лінію за номером 1547. Відповідальність за домашнє насильство також передбачена за ст. 126 ККУ.