Випивав і бив дружину: злісний домашній тиран у Харкові може сісти в тюрму
Поліцейські повідомили про підозру у побитті дружини 66-річному харків’янину. За версією слідства, протягом тривалого часу чоловік принижував та залякував жінку, переважно напідпитку. Конфлікти супроводжувалися побиттям, погрозами та знищенням майна.
19 серпня 66-річна мешканка Київського району заявила в поліцію, що стала жертвою домашнього насильства – її побив чоловік, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці на місці задокументували правопорушення. Жертву насильства доправили в лікарню.
Щодо чоловіка-тирана працівники поліції винесли терміновий заборонний припис. Водночас відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. За цією статтею чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.
Поліцейські закликають жертв домашнього насильства не замовчувати та звертатися по допомогу. Телефонувати можна на спецлінію 102 або гарячу урядову лінію за номером 1547. Відповідальність за домашнє насильство також передбачена за ст. 126 ККУ.
Читайте також: Підлітка підозрюють у вбивстві в Харкові 39-річного чоловіка
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: домашнє насильство, новини Харкова, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Випивав і бив дружину: злісний домашній тиран у Харкові може сісти в тюрму»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2025 в 12:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські повідомили про підозру у побитті дружини 66-річному харків’янину.".