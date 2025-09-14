Live
  • Вс 14.09.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

По-пьяни бил жену: злостный домашний тиран в Харькове может сесть в тюрьму

Общество 12:37   14.09.2025
Елена Нагорная
По-пьяни бил жену: злостный домашний тиран в Харькове может сесть в тюрьму

Полицейские сообщили о подозрении в избиении жены 66-летнему харьковчанину. По версии следствия, в течение длительного времени мужчина унижал и запугивал женщину, преимущественно будучи пьяным. Конфликты сопровождались избиениями, угрозами и уничтожением имущества.

19 августа 66-летняя жительница Киевского района заявила в полицию, что стала жертвой домашнего насилия — ее избил муж, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители на месте задокументировали правонарушение. Жертву насилия доставили в больницу.

В отношении мужа-тирана сотрудники полиции вынесли срочное запретительное предписание. В то же время открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УКУ. По этой статье мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Полицейские призывают жертв домашнего насилия не замалчивать и обращаться за помощью. Звонить можно на спецлинию 102 или правительственную горячую линию по номеру 1547. Ответственность за домашнее насилие также предусмотрена по ст. 126 УКУ.

Читайте также: Подростка подозревают в убийстве в Харькове 39-летнего мужчины

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 14 сентября: как прошла ночь, поезд на Перемышль
Новости Харькова — главное за 14 сентября: как прошла ночь, поезд на Перемышль
14.09.2025, 12:57
Сегодня 14 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 сентября: какой праздник и день в истории
14.09.2025, 06:00
Лето продолжается: прогноз погоды в Харькове и области на 14 сентября
Лето продолжается: прогноз погоды в Харькове и области на 14 сентября
13.09.2025, 19:30
Десятки поездов опаздывают из-за ЧП на Киевщине, среди них харьковские
Десятки поездов опаздывают из-за ЧП на Киевщине, среди них харьковские
14.09.2025, 10:07
На Киевщине повреждена ж/д: остановили поезд Харьков-Перемышль, что с графиком
На Киевщине повреждена ж/д: остановили поезд Харьков-Перемышль, что с графиком
14.09.2025, 08:20
DeepState вновь заявляет о продвижении российских войск в Купянске (карта)
DeepState вновь заявляет о продвижении российских войск в Купянске (карта)
14.09.2025, 13:28

Новости по теме:

18:01
Домашний тиран разбушевался в Харькове: женщину пришлось забирать из квартиры
16:45
Пьяный угрожал женщине: в семье на Харьковщине зафиксировали насилие – НПУ
11:23
Угрожал расправой женщине в присутствии трехлетнего ребенка – разбирались копы
10:49
Домашний тиран из Харькова получил подозрение в домашнем насилии
10:55
В Салтовском районе мужчина избил жену и выгнал с годовалым ребенком на улицу

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «По-пьяни бил жену: злостный домашний тиран в Харькове может сесть в тюрьму»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2025 в 12:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские сообщили о подозрении в избиении жены 66-летнему харьковчанину.".