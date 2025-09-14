По-пьяни бил жену: злостный домашний тиран в Харькове может сесть в тюрьму
Полицейские сообщили о подозрении в избиении жены 66-летнему харьковчанину. По версии следствия, в течение длительного времени мужчина унижал и запугивал женщину, преимущественно будучи пьяным. Конфликты сопровождались избиениями, угрозами и уничтожением имущества.
19 августа 66-летняя жительница Киевского района заявила в полицию, что стала жертвой домашнего насилия — ее избил муж, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители на месте задокументировали правонарушение. Жертву насилия доставили в больницу.
В отношении мужа-тирана сотрудники полиции вынесли срочное запретительное предписание. В то же время открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УКУ. По этой статье мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Полицейские призывают жертв домашнего насилия не замалчивать и обращаться за помощью. Звонить можно на спецлинию 102 или правительственную горячую линию по номеру 1547. Ответственность за домашнее насилие также предусмотрена по ст. 126 УКУ.
- • Дата публикации материала: 14 сентября 2025 в 12:37;
Корреспондент Елена Нагорная