Пожилая женщина в Харькове с ножом напала на незнакомцев – прокуратура

В Харькове будут судить 62-летнюю харьковчанку. Следствие считает, что она пыталась убить незнакомцев, потому что безосновательно думала, что ее обокрали.

Событие произошло 15 февраля, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В течение дня женщина выпивала у себя дома. По данным правоохранителей, она взяла нож и отправилась по адресу, где, по ее убеждению, жили «виновники».

«Дверь открыли 25-летний мужчина и его 27-летняя сожительница. Несмотря на то, что люди были ей совсем незнакомы, пенсионерка устроила ссору и требовала вернуть имущество. После этого женщина нанесла мужчине два удара ножом в ногу. Когда он попытался защититься и сказал девушку убегать, нападающая стремительно переключилась на нее и ранила ее в живот», — рассказали в прокуратуре.

Пострадавшие пытались скрыться в квартире, но женщина забежала за ними, добавили правоохранители. Раненый мужчина смог выхватить из ее рук нож. Нападение прекратил неравнодушный житель дома.

Пенсионерку задержали и сообщили о подозрении по факту оконченного покушения на убийство (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ). Сейчас она находится в СИЗО.

Правоохранители уже передали дело в суд.

