Бешенство дошло и до Харькова. Бездомная собака напала на двух человек

1 ноября в Харькове, впервые с 2021 года, зарегистрировали случай бешенства. Диагноз подтвердили у бездомной собаки, которую отловили работники КП «Центр обращения с животными».

По данным ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава», от больного животного пострадали два человека. Их направили на антирабическое лечение. Эпидрасследование случая продолжается.

Специалисты отчитываются, что на Харьковщине случаи бешенства фиксировали также в Лозовой, Изюме и Чугуеве.

По состоянию на 2 ноября зарегистрировали 63 случая бешенства животных: 32 кошки, 18 собак, 8 лис, 3 бычков, 1 коза и 1 куница. Пострадали 85 человек.

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