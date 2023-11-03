Сказ дійшов і до Харкова. Безпритульний собака напав на двох людей
Фото ілюстративне
1 листопада у Харкові, вперше від 2021 року, зареєстрували випадок сказу. Діагноз підтвердили у безпритульного собаки, якого відловили працівники КП «Центр поводження з тваринами».
За даними ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Мінздоров’я», від хворої тварини постраждали дві людини. Їх направили на антирабічне лікування. Епідрозслідування випадку триває.
Фахівці звітують, що на Харківщині випадки сказу фіксували також у Лозовій, Ізюмі та Чугуєві.
Загалом станом на 2 листопада зареєстровано 63 випадки сказу тварин: 32 котів, 18 собак, 8 лисиць, 3 бичків, 1 кози і 1 куниці. Постраждали 85 людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 18:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 листопада у Харкові, вперше від 2021 року, зареєстрували випадок сказу. Діагноз підтвердили у безпритульного собаки, якого відловили працівники КП «Центр поводження з тваринами».".