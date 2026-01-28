Харьковский сурок Тимка, предрекающий весну, ушел в онлайн — причина

Тимка III в День сурка, который отмечают 2 февраля, уже второй год подряд даст прогноз на весну в дистанционном формате.

Вместе с сородичами мохнатый синоптик постоянно живет в селе Нестеровка Великобурлукской громады Купянского района. На встречу с журналистами в село Гайдары Змиевской громады Тимку, а до него его предшественников, привозили ежегодно 2 февраля в течение 20 лет вплоть до 2024-го. В 2025 году от этой идеи впервые отказались, потому что из-за теплой зимы и сотрясений земли от взрывов сурки полноценно так и не поспали. В этом году приняли такое же решение.

«Семья сурка находится сейчас в Харьковской области, и из-за ситуации с безопасностью и непогоды специалисты не рекомендуют беспокоить ее, тем более перемещать Тимку в другие локации. Мы с нетерпением ждем того момента, когда сможем вернуться к традиционному формату проведения мероприятия», — сообщила журналистам пресс-секретарь ХНУ им. В.Н. Каразина Лилия Змий.

Напомним, за все время, как на Харьковщине отмечают День сурка, предсказателями были трое грызунов: Тимка, Тимка II, а с 2018 года — Тимка III. 2 февраля животное достают из домика и спрашивают, когда ждать весну. Если день пасмурный — сурок не видит свою тень, и это означает, что весна будет ранней. Если светит солнце и грызун видит свою тень, зима продлится еще минимум шесть недель, то есть до середины марта. Вместе с сородичами Тимка ІІI более полугода провел в оккупации в селе Нестеровка Купянского района. В сентябре 2022-го населенный пункт освободили, и 2 февраля 2023-го он предсказал позднюю весну, а в 2024-м — весну «через шесть недель».

