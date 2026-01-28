Харківський бабак Тимко, який пророкує весну, пішов в онлайн – причина
Тимко ІІІ у День бабака, який відзначають 2 лютого, вже другий рік поспіль дасть прогноз на весну у дистанційному форматі.
Разом із родичами пухнастий синоптик постійно мешкає у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району. На зустріч із журналістами до села Гайдари Зміївської громади Тимка, а до нього його попередників, привозили 2 лютого. У 2025-му від цієї ідеї відмовилися, бо через теплу зиму та струси землі від вибухів бабаки повноцінно так і не поспали. Цього року ухвалили таке саме рішення.
“Бабачина родина знаходиться зараз у Харківській області та через безпекову ситуацію й негоду фахівці не рекомендують турбувати її, тим паче переміщувати Тимка до інших локацій. Ми дуже чекаємо того моменту, коли зможемо повернутись до традиційного формату проведення заходу”, – повідомила журналістам речниця ХНУ ім. В.Н. Каразіна Лілія Змій.
Нагадаємо, за весь час, як на Харківщині відзначають День бабака, віщунами були троє гризунів: Тимко, Тимко II, а з 2018 року — Тимко III. 2 лютого тваринку дістають із будиночка і питають, коли чекати на весну. Якщо день похмурий – бабак не бачить свою тінь, і це означає, що весна буде ранньою. Якщо світить сонце й гризун бачить свою тінь, зима триватиме ще щонайменше шість тижнів, тобто до середини березня. Разом з іншими родичами Тимко ІІI понад пів року провів в окупації в селі Нестерівка Куп’янського району. У вересні 2022-го населений пункт визволили, і 2 лютого 2023-го він передбачив пізню весну, а у 2024-му – весну “через шість тижнів”.
