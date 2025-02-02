Харківський бабак Тимко III зробив прогноз на весну в умовах аномальної зими

Весна буде, але ще можливі морози та снігопади. Такий прогноз зробив з нагоди Дня бабака головний віщун Харківщини Тимко ІІІ.

Цього року через теплу зиму та гучне відлуння бойових дій Тимко III та інші бабаки, що мешкають у селі Нестерівка Великобурлуцької громади Куп’янського району, так повноцінно і не поспали, тому зараз перебувають у стані між дрімотою та активністю, розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Вчені попередили, що переїзд до села Гайдари Зміївської громади, де Тимко щороку 2 лютого зустрічається з пресою, гризун міг не пережити. Щоб не переривати традицію, якій уже 21 рік, бабак зробив прогноз дистанційно, з рідної Нестерівки. Його розтрактував завідувач лабораторії “Східні степи” біофаку Каразінського університету Володимир Грубник.

“Він каже, що цього року весна нікуди не йшла. Вона в нас є і буде. Обов’язково буде весна. Але каже, що ще можуть бути морози невеличкі. І сніжечок ще може вкрити землю. Але весна буде”, – переклав Грубник те, що “нашептав” йому Тимко.

Нагадаємо, за весь час, як на Харківщині відзначають День бабака, віщунами були троє гризунів: Тимко, Тимко II, а з 2018 року — Тимко III. 2 лютого тваринку дістають із будиночка і питають, коли чекати на весну. Якщо день похмурий – бабак не бачить свою тінь, і це означає, що весна буде ранньою. Якщо світить сонце й гризун бачить свою тінь, зима триватиме ще щонайменше шість тижнів, тобто до середини березня.

Разом з іншими родичами Тимко ІІI понад пів року провів в окупації в селі Нестерівка Куп’янського району. У вересні 2022-го населений пункт визволили, і 2 лютого 2023-го він передбачив пізню весну, а у 2024-му – весну “через шість тижнів”. Дружина Тимка померла ще до початку повномасштабної війни, нову пару йому так і не знайшли. У 2023 році в Нестерівці було 18 бабаків і потомства вони не дали. Біологи мріють про створення нацпарку для збереження степу, а організатори заходу – про туристичну резиденцію бабака Тимка.