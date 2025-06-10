В действительности показывать, что такое война, начала Украина — Казанский
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Z-людоеды захлебываются слюнями от радости после того, как в очередной раз ударили по мирным и жилым домам. Злобный де…л Роман Алехин пишет, что «наконец-то начали показывать жителям Украины, что такое война против России». И ведь де…лы реально верят, что показывают что-то новое, хотя показывают все 3,5 года одно и то же — террор против мирных жителей и тупое людоедство. В действительности же «показывать, что такое война» стала Украина. Которая в 2022 не могла выносить военные аэродромы и оборонные заводы в глубоком тылу РФ. А теперь может.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, Казанский, терроризм, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 10:24;
Корреспондент Денис Казанский, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Z-людоеды захлебываются слюнями от радости после того, как в очередной раз ударили по мирным и жилым домам. Злобный де…л Роман…".