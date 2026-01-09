Live

Чтобы скрасить унижение от захвата танкеров, били по гражданским — Казанский

Мир 10:26   09.01.2026
Денис Казанский
блогер
Чтобы скрасить унижение от захвата танкеров, били по гражданским — Казанский

Чтобы скрасить унижение от захвата своих танкеров, русские, как обычно стали бить по гражданским. Целенаправленно направляли дроны прямо в жилые дома. Убили в Киеве четырех человек. И вот серьезно, они этим гордятся. Считают, что это делает их великой державой. Что теперь не так стыдно за то, что утерлись и испугались американского спецназа.

Автор: Денис Казанский, блогер
