Щоб скрасити приниження від захоплення танкерів, били по цивільних – блогер

Щоб скрасити приниження від захоплення своїх танкерів, росіяни, як завжди, стали бити по цивільних. Цілеспрямовано направляли дрони прямо по житлових будинках. Вбили в Києві чотирьох людей. І ось серйозно, вони цим пишаються. Вважають, що це робить їх великою державою. Що тепер не так соромно за те, що втерлися та злякалися американських спецпідрозділів.
