Live

Щоб скрасити приниження від захоплення танкерів, били по цивільних – блогер

Події 10:26   09.01.2026
Денис Казанський
блогер
Щоб скрасити приниження від захоплення танкерів, били по цивільних – блогер

Щоб скрасити приниження від захоплення своїх танкерів, росіяни, як завжди, стали бити по цивільних. Цілеспрямовано направляли дрони прямо по житлових будинках. Вбили в Києві чотирьох людей. І ось серйозно, вони цим пишаються. Вважають, що це робить їх великою державою. Що тепер не так соромно за те, що втерлися та злякалися американських спецпідрозділів.

Автор: Денис Казанський, блогер
Популярно
Сильні морози йдуть на Харківщину; ексдепутат забув Porshe – підсумки 9 січня
Сильні морози йдуть на Харківщину; ексдепутат забув Porshe – підсумки 9 січня
09.01.2026, 23:00
Вибух у Харкові 9 січня: по гаражному кооперативу вгатили ракетою “Іскандер”
Вибух у Харкові 9 січня: по гаражному кооперативу вгатили ракетою “Іскандер”
09.01.2026, 22:55
Сніг і сильний вітер. Прогноз погоди на 10 січня у Харкові й області
Сніг і сильний вітер. Прогноз погоди на 10 січня у Харкові й області
09.01.2026, 20:29
Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років
Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років
09.01.2026, 19:51
Новини Харкова – головне 9 січня: “приліт” у Слобідському районі міста
Новини Харкова – головне 9 січня: “приліт” у Слобідському районі міста
09.01.2026, 22:10
Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання
Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання
09.01.2026, 13:05

Новини за темою:

05.01.2026
Удар «Іскандерів» по Харкову 2 січня: пошукова операція триває 📹
04.01.2026
До 6 людей зросла кількість загиблих у Харкові 2 січня від “Іскандера”
01.01.2026
Цифри, за якими стоять люди – Терехов підбив підсумки 2025 року
27.12.2025
Вранці 27 грудня БпЛА вдарив по Чугуєву: наслідки обстрілів області
11.12.2025
Сьогодні в Барвінковому під час гасіння пожежі в домі знайшли тіла трьох людей


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Щоб скрасити приниження від захоплення танкерів, били по цивільних – блогер», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 10:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Денис Казанський, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб скрасити приниження від захоплення своїх танкерів, росіяни, як завжди, стали бити по цивільних. Цілеспрямовано направляли дрони прямо по житлових…".