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В работе Telegram случился сбой, в Харькове не пришло сообщение о тревоге

Происшествия 21:49   08.06.2024
Оксана Горун
В работе Telegram случился сбой, в Харькове не пришло сообщение о тревоге

В работе мессенджера Telegram вечером 8 июня произошел сбой, его причины пока неизвестны.

Проблемы в работе мессенджера возникли около 21:30. В частности, в Харькове жители не получили уведомление о воздушной тревоге, которую в городе объявили в 21:40.

На проблемы в работе Telegram массово поступают жалобы от пользователей, что подтверждает сайт Downdetector.

Причины сбоя и его вероятная продолжительность в данный момент неизвестны.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 21:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работе мессенджера Telegram вечером 8 июня произошел сбой, его причины пока неизвестны".