В работе Telegram случился сбой, в Харькове не пришло сообщение о тревоге
В работе мессенджера Telegram вечером 8 июня произошел сбой, его причины пока неизвестны.
Проблемы в работе мессенджера возникли около 21:30. В частности, в Харькове жители не получили уведомление о воздушной тревоге, которую в городе объявили в 21:40.
На проблемы в работе Telegram массово поступают жалобы от пользователей, что подтверждает сайт Downdetector.
Причины сбоя и его вероятная продолжительность в данный момент неизвестны.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Telegram, сбой;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 21:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работе мессенджера Telegram вечером 8 июня произошел сбой, его причины пока неизвестны".