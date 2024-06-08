В работе Telegram случился сбой, в Харькове не пришло сообщение о тревоге

В работе мессенджера Telegram вечером 8 июня произошел сбой, его причины пока неизвестны.

Проблемы в работе мессенджера возникли около 21:30. В частности, в Харькове жители не получили уведомление о воздушной тревоге, которую в городе объявили в 21:40.

На проблемы в работе Telegram массово поступают жалобы от пользователей, что подтверждает сайт Downdetector.

Причины сбоя и его вероятная продолжительность в данный момент неизвестны.