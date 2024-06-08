У роботі Телеграму стався збій, у Харкові не надійшло повідомлення про тривогу

У роботі месенджера “Телеграм” увечері 8 червня стався збій, його причини поки що невідомі.

Проблеми в роботі месенджера виникли близько 21:30. Зокрема, в Харкові мешканці не отримали повідомлення про повітряну тривогу, яку в місті оголосили о 21:40.

На проблеми в роботі Телеграму масово надходять скарги від користувачів, що підтверджує сайт Downdetector.

Причини збою та його ймовірна тривалість наразі невідомі.