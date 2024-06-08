У роботі Телеграму стався збій, у Харкові не надійшло повідомлення про тривогу
У роботі месенджера “Телеграм” увечері 8 червня стався збій, його причини поки що невідомі.
Проблеми в роботі месенджера виникли близько 21:30. Зокрема, в Харкові мешканці не отримали повідомлення про повітряну тривогу, яку в місті оголосили о 21:40.
На проблеми в роботі Телеграму масово надходять скарги від користувачів, що підтверджує сайт Downdetector.
Причини збою та його ймовірна тривалість наразі невідомі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Telegram, сбой;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 21:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У роботі месенджера “Телеграм” увечері 8 червня стався збій, його причини поки що невідомі".