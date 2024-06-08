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У роботі Телеграму стався збій, у Харкові не надійшло повідомлення про тривогу

Події 21:49   08.06.2024
Оксана Горун
У роботі Телеграму стався збій, у Харкові не надійшло повідомлення про тривогу

У роботі месенджера “Телеграм” увечері 8 червня стався збій, його причини поки що невідомі.

Проблеми в роботі месенджера виникли близько 21:30. Зокрема, в Харкові мешканці не отримали повідомлення про повітряну тривогу, яку в місті оголосили о 21:40.

На проблеми в роботі Телеграму масово надходять скарги від користувачів, що підтверджує сайт Downdetector.

Причини збою та його ймовірна тривалість наразі невідомі.

Автор: Оксана Горун
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21:49
У роботі Телеграму стався збій, у Харкові не надійшло повідомлення про тривогу

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 21:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У роботі месенджера “Телеграм” увечері 8 червня стався збій, його причини поки що невідомі".