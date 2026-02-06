Мужчину на Харьковщине подозревают в торговле детским порно
27-летний житель города Люботин продавал детское порно через мессенджер Telegram, сообщает Харьковская областная прокуратура.
«Клиентов» делец искал на онлайн-площадках для знакомств – именно там и размещал объявления о наличии такого контента.
Цена за порно была разная: в зависимости от «пожеланий» заказчика. Еще мужчина предлагал членство в закрытых Telegram-каналах с подобным контентом.
Правоохранители обыскали квартиру мужчины, где нашли факты продажи порно с участием детей.
Мужчине сообщили о подозрении по факту сбыта детской порнографии, его продолжают под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в Нацполиции.
