Мужчину на Харьковщине подозревают в торговле детским порно

27-летний житель города Люботин продавал детское порно через мессенджер Telegram, сообщает Харьковская областная прокуратура.

«Клиентов» делец искал на онлайн-площадках для знакомств – именно там и размещал объявления о наличии такого контента.

Цена за порно была разная: в зависимости от «пожеланий» заказчика. Еще мужчина предлагал членство в закрытых Telegram-каналах с подобным контентом.

Правоохранители обыскали квартиру мужчины, где нашли факты продажи порно с участием детей.

Мужчине сообщили о подозрении по факту сбыта детской порнографии, его продолжают под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в Нацполиции.