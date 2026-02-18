Суд ждет харьковчанина, которого подозревают в развращении детей
Прокуроры передали в суд дело насчет харьковчанина, который, вероятно, развращал малолетних и распространял фото с оголенными детьми.
По данным следствия, обвиняемый занимался этим в течение года – с июля 2023 по июнь 2024 года.
«Мужчина знакомился с девочками 8-12 лет спустя мессенджер Viber. Зная о возрасте детей, харьковчанин присылал им порнографические материалы и предлагал поговорить с помощью видеосвязи с целью совершения сексуальных действий», – пишут правоохранители.
Пользовавшись возрастом и наивностью детей обвиняемый требовал от пострадавших фото и видео, на которых они были обнажены.
«Кроме того, мужчина создал чат в одном из мессенджеров, в который систематически загружал видеоматериалы с детской порнографией. Доступ к запрещенному контенту имели все участники сообщества – более 1000 человек. В июле 2024 года во время санкционированного обыска по месту жительства харьковчанина стражи порядка обнаружили почти 84 тысяч видео и более 90 тысяч фото с порнографией, часть из которых — с участием детей», – сообщили в прокуратуре.
На данный момент подозреваемый находится в СИЗО. Ему выдвинули обвинения сразу по нескольким статьям. Максимальное наказание, которое грозит мужчине – 12 лет за решеткой.
Читайте также: Полиция расследует возможный инцидент с ТЦК и полицией в центре Харькова
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: діти, дети, детская порнография, прокуратура, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Суд ждет харьковчанина, которого подозревают в развращении детей», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2026 в 11:45;