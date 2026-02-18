Live

Суд ждет харьковчанина, которого подозревают в развращении детей

Происшествия 11:45   18.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Прокуроры передали в суд дело насчет харьковчанина, который, вероятно, развращал малолетних и распространял фото с оголенными детьми. 

По данным следствия, обвиняемый занимался этим в течение года – с июля 2023 по июнь 2024 года.

«Мужчина знакомился с девочками 8-12 лет спустя мессенджер Viber. Зная о возрасте детей, харьковчанин присылал им порнографические материалы и предлагал поговорить с помощью видеосвязи с целью совершения сексуальных действий», – пишут правоохранители.

Пользовавшись возрастом и наивностью детей обвиняемый требовал от пострадавших фото и видео, на которых они были обнажены.

«Кроме того, мужчина создал чат в одном из мессенджеров, в который систематически загружал видеоматериалы с детской порнографией. Доступ к запрещенному контенту имели все участники сообщества – более 1000 человек. В июле 2024 года во время санкционированного обыска по месту жительства харьковчанина стражи порядка обнаружили почти 84 тысяч видео и более 90 тысяч фото с порнографией, часть из которых — с участием детей», – сообщили в прокуратуре.

На данный момент подозреваемый находится в СИЗО. Ему выдвинули обвинения сразу по нескольким статьям. Максимальное наказание, которое грозит мужчине – 12 лет за решеткой.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Суд ждет харьковчанина, которого подозревают в развращении детей
