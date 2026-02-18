Суд чекає на харків’янина, якого підозрюють у розбещенні дітей
Прокурори передали до суду справу щодо харків’янина, який, ймовірно, розбещував малолітніх та розповсюджував фото з оголеними дітьми.
За даними слідства, обвинувачений займався цим протягом року – з липня 2023 року по червень 2024 року.
“Чоловік знайомився з дівчатами 8-12 років через месенджер вайбер. Знаючи про вік дітей, харків’янин надсилав їм порнографічні матеріали і пропонував поговорити за допомогою відеозв’язку з метою вчинення щодо них сексуальних дій“, – пишуть правоохоронці.
Користувавшись віком та наївністю дітей, обвинувачений вимагав від постраждалих фото та відео, на яких вони були оголені.
“Крім того, чоловік створив чат у одному з месенджерів, до якого систематично завантажував відеоматеріали з дитячою порнографією. Доступ до забороненого контенту мали усі учасники спільноти — понад 1000 осіб. У липні 2024 року під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання харків’янина правоохоронці виявили майже 84 тисяч відео і понад 90 тисяч фото з порнографією, частина з яких — за участі дітей”, – повідомили у прокуратурі.
Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО. Йому висунули звинувачення одразу за кількома статтями. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, – 12 років за ґратами.
Читайте також: Поліція розслідує можливий інцидент із ТЦК та поліцією в центрі Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: діти, детская порнография, прокуратура, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Суд чекає на харків’янина, якого підозрюють у розбещенні дітей», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2026 в 11:45;