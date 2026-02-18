Live

Суд чекає на харків’янина, якого підозрюють у розбещенні дітей

Події 11:45   18.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Прокурори передали до суду справу щодо харків’янина, який, ймовірно, розбещував малолітніх та розповсюджував фото з оголеними дітьми. 

За даними слідства, обвинувачений займався цим протягом року – з липня 2023 року по червень 2024 року.

“Чоловік знайомився з дівчатами 8-12 років через месенджер вайбер. Знаючи про вік дітей, харків’янин надсилав їм порнографічні матеріали і пропонував поговорити за допомогою відеозв’язку з метою вчинення щодо них сексуальних дій“, – пишуть правоохоронці.

Користувавшись віком та наївністю дітей, обвинувачений вимагав від постраждалих фото та відео, на яких вони були оголені.

“Крім того, чоловік створив чат у одному з месенджерів, до якого систематично завантажував відеоматеріали з дитячою порнографією. Доступ до забороненого контенту мали усі учасники спільноти — понад 1000 осіб. У липні 2024 року під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання харків’янина правоохоронці виявили майже 84 тисяч відео і понад 90 тисяч фото з порнографією, частина з яких — за участі дітей”, – повідомили у прокуратурі.

Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО. Йому висунули звинувачення одразу за кількома статтями. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, – 12 років за ґратами.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
