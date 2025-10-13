Заморозки на ґрунті вночі. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 14 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі не очікують істотних опадів ⭐️, натомість вранці та вдень прогнозують невеликий дощ🌧. Вдень буде хмарно з проясненнями.🌥
Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі буде доволі низькою, від 1 до 6° тепла, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки❄️ 0 – 3°.
Вдень температура коливатиметься від 7 до 12° тепла.
У Харкові вночі не прогнозують істотних опадів ⭐️, але вранці та вдень очікують на невеликий дощ.🌧
Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 2 – 4° тепла, на поверхні ґрунту очікують заморозки❄️ 0 – 3°. Вдень прогнозують 8 – 10° тепла.
Читайте також: У Харкові й області сьогодні запровадили графіки відключення світла
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: заморозки, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Заморозки на ґрунті вночі. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2025 в 19:33;