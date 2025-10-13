Live
Заморозки на ґрунті вночі. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області

Погода 19:33   13.10.2025
Оксана Якушко
Заморозки на ґрунті вночі. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області Фото: Василь Голосний

Прогноз погоди на завтра, 14 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі не очікують істотних опадів ⭐️, натомість вранці та вдень прогнозують невеликий дощ🌧. Вдень буде хмарно з проясненнями.🌥

Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі буде доволі низькою, від 1 до 6° тепла, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки❄️ 0 – 3°.

Вдень температура коливатиметься від 7 до 12° тепла.

 

У Харкові вночі не прогнозують істотних опадів ⭐️, але вранці та вдень очікують на невеликий дощ.🌧

Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 2 – 4° тепла, на поверхні ґрунту очікують заморозки❄️ 0 – 3°. Вдень прогнозують 8 – 10° тепла.

Читайте також: У Харкові й області сьогодні запровадили графіки відключення світла

Автор: Оксана Якушко
