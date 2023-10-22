Ранок на Куп’янському напрямку гучний, армія РФ рветься до Осколу – ЗСУ
Спікерка 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого майор Надія Замрига в прямому етері нацмарафону розповіла про ситуацію на Куп’янському напрямку.
“Ранок досить гучно почався, тому що артилерійські та мінометні обстріли тривають. Ворог не полишає своїх намірів перейти річку Оскіл, захопити села з правого боку. Це його плани, які він собі надумав і дуже хоче здійснити. Але ми не можемо дозволити й не дозволимо йому це зробити”, – сказала Замрига.
Вона зазначила, що осіння погода – дощі та тумани – дещо ускладнює роботу аеророзвідки. Проте захисники України й за таких умов виявляють ворога. Також по техніці та піхоті, які здійснюють штурми, активно застосовують FPV дрони.
“Їхні штурми досить сплановані. А як вони виконуються… Виконуються піхотою – малими групами. Інколи техніка підвозить людей, щоб швидше це було, оперативніше, інколи піхота висувається з глибин самотужки. Сказати, що це дуже професійно – я б не сказала, але й недооцінювати ворога, навіть у таких локальних спробах наступів, не варто”, — вважає майор ЗСУ.
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Замрига зазначила: росіяни кидають у бій під Куп’янськом “значні людські ресурси”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, замрига, купянское направление, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікерка 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого майор Надія Замрига в прямому етері нацмарафону розповіла про ситуацію на Куп’янському напрямку".