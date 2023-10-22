Ранок на Куп’янському напрямку гучний, армія РФ рветься до Осколу – ЗСУ

Спікерка 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого майор Надія Замрига в прямому етері нацмарафону розповіла про ситуацію на Куп’янському напрямку.

“Ранок досить гучно почався, тому що артилерійські та мінометні обстріли тривають. Ворог не полишає своїх намірів перейти річку Оскіл, захопити села з правого боку. Це його плани, які він собі надумав і дуже хоче здійснити. Але ми не можемо дозволити й не дозволимо йому це зробити”, – сказала Замрига.

Вона зазначила, що осіння погода – дощі та тумани – дещо ускладнює роботу аеророзвідки. Проте захисники України й за таких умов виявляють ворога. Також по техніці та піхоті, які здійснюють штурми, активно застосовують FPV дрони.

“Їхні штурми досить сплановані. А як вони виконуються… Виконуються піхотою – малими групами. Інколи техніка підвозить людей, щоб швидше це було, оперативніше, інколи піхота висувається з глибин самотужки. Сказати, що це дуже професійно – я б не сказала, але й недооцінювати ворога, навіть у таких локальних спробах наступів, не варто”, — вважає майор ЗСУ.

Замрига зазначила: росіяни кидають у бій під Куп’янськом “значні людські ресурси”.