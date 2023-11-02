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Росіяни продовжують штурми на Куп’янському напрямку: інформація Генштабу

Події 07:07   02.11.2023
Оксана Горун
Росіяни продовжують штурми на Куп’янському напрямку: інформація Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 листопада – дані про 10 атак армії РФ на Куп’янському напрямку та п’ять авіаударів.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили 10 атак противника“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом на фронті в Україні сталося 57 бойових зіткнень.

Армія РФ продовжила знищувати населені пункти. Усього за добу ворог завдав п’ять ракетних та 75 авіаційних ударів, а також здійснив 56 обстрілів із РСЗВ.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Куп’янськ, Курилівка, Степова Новоселівка, Чернещина Харківської області“, – зазначили у ГШ.

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Також населені пункти Харківської області – серед сотні тих, що були під артобстрілами в Україні за добу.

Своєю чергою, авіація Сил оборони завдала дев’яти ударів по районах зосередження ворога і трьох – по його ЗРК. Ракетники вразили п’ять РЛС, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, три зенітно-ракетні комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 07:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 листопада – дані про 10 атак армії РФ на Куп’янському напрямку та п’ять авіаударів".